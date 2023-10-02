تراجع كسب العباد.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 2-10-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 2- 10-2023 ليتراوح الطن بين 17900 و18600جنيه لبادي التسمين للدواجن، وعلف الماشية 5000 إلي 16000 جنيه، وعلف البط 17800 جنيه، وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 16900 جنيه، وعلف الرومي 20200 جنيه.

وأشار التجارإلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجارإلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيه،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 جنيه والتركي 10000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% ” سجل 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 23000 جنيه، والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15500 بدلا من 17000 جنيه، والجلوتوفيد 8000 جنيه،والردة 8100 جنيه وكسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين “بروتين 60%”سجل 34500 جنيه بدلا من 35500 جنيه للطن للمحلي والمستورد 47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه، وقشر الصويا 10000 جنيه، وكسر الصويا 13000 جنيه للطن “بروتين 20%، والذرة الصفراء المحلية 10000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10600 .

وألمح التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

وأكد التجار أن هذه الأسعار شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية، في ظل تراجع أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح من 17000 جنيه و20000جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأفاد التجار بأن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح “السيد” أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.