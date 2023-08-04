تراجع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 4-8-2023

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 4- 8-2023 وتراوح الطن بين 21050 و24000 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وأعلاف المواشي من 14700 جنيه إلى 20500 جنيه، وعلف البط 21000 جنيه، وعلف الأرانب 16500 جنيه، وأعلاف دواجن البياض 22000 جنيه، وأعلاف الرومي 24000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 14700 جنيه، بدلًا من 15200 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار إن سعر طن الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 13200 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

أكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28500، بدلًا من 29 ألف جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 48500 جنيه، بدلًا من 47500 جنيه للطن للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 و24000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، وزيادة السعر العالمي، والتضخم، وارتفاع الخامات.

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.