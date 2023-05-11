تراجع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم 11-5-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات تراجعها في مصر اليوم الخميس 11-5-2023، وانخفض طن الذرة بقيمة 300 جنيه، وتراوحت اسعار الأعلاف الداجنة بين 25850 جنيهًا و26800 جنيه، وعلف الماشية 18500 جنيه للطن، وأعلاف البط ودواجن البيض 25000 جنيه للطن، طبقًا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 16700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 14700 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 38000 جنيه للأنواع المحلية، بتراجع 1000 جنيه، و”بروتين 46%” بـ39000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 28 ألفًا، والجلوتوفيد المحلي سجل 15200 بدلًا من 17000، والردة 12000جنيه للطن.

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 50000 جنيه للمستورد، و49700 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 12000 جنيه، ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، والمحلية 34000 جنيه، وقشر الصويا 13500 جنيه، وكسر الصويا 20000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 16800 جنيه.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وألمح التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

أسعار الأعلاف في الأسواق

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 26500 و27500 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، وزيادة السعر العالمي، والتضخم، وانخفض سعر طن العلف بواقع 400 جنيه مؤخرًا.

وأكد السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف، حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد بأن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.