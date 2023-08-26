تراجع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم السبت 26-8-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 26- 8-2023 وتراوح الطن بين 19450جنيها إلى 21750 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيه إلي 15000 جنيه وأعلاف البط 18750 جنيها وعلف الأرانب 15000جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 18200 جنيه وأعلاف الرومي 24000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12600 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11300جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

قال التجار إن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 25500 جنيه للطن بدلاً من 26000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 26500 جنيه بدلاً من 27000 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9000 جنيه والردة 7800 جنيه مقابل 7900 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه و300 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800 والذرة العويجة أو الرفيعة 13400.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

أكد السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.