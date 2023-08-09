تراجع كسب الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 9- 8-2023 وتأرجح الطن بين 21000 إلى 23600 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 14700 جنيه و19500 جنيه وأعلاف البط 21100 جنيه وأعلاف الأرانب 16000 جنيه وعلف دواجن البياض 18200 جنيه وعلف الرومي 26000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13700 جنيه إلي 14000 جنيه وذلك دون إ\احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12100 بدلا من 12800 جنيها\ والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14300 جنيها\ دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل27500 بدلا من 28000 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 28500 بدلا من 29000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 8800 جنيه بدلا من 9100 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأفاد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و23900 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأكد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.