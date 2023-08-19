تراجع كسب الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 19-8-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات التباين اليوم السبت 19- 8-2023، وتراوح الطن بين 21000 إلى 19400 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف المواشي 13500 جنيه و 17600 جنيه وأعلاف البط 18600 جنيه وعلف الأرانب 14500 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 18600 جنيه وعلف الرومي 24500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 جنيه بدلًا من 13000جنيه، بتراجع 300 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 26000 بدلا من 26500 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 27000 جنيه بدلًا من 27500 جنيه، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 جنيه والردة 8000 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

ونوه السيد إلي أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.