تراجع كبير للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم 25-3-2021

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الخميس 25-3-2021، واختلفت الأسعار بين أول ساعات البيع وآخرها، خاصة سعر قفص الطماطم الذي فقَد 20 جنيهًا ليتراوح بين 20 و30 جنيهًا، واستقرار البطاطس وانخفاض الليمون والفاصوليا والجزر لليوم الثاني.

وأكد تجار خضر وفاكهة أن أسعار البطاطس تراوحت بين 100 و260 قرشًا، حيث سجلت البطاطس الجبلي 130 إلى 160 قرشًا، وبطاطس شمال سيناء 160 إلى 175 جنيهًا، والبطاطس الفلاحي 200 إلى 250 قرشًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي ارتفع إلى 150 قرشًا مقابل 120 قرشًا، والباذنجان الرومي “إسماعيلية” 450 قرشًا مقابل 350 قرشًا، والثوم الأحمر 9 جنيهات، بينما سجلت أسعار الفلفل الرومي من 4 إلى 5 جنيهات؛ بزيادة خمسين قرشًا.

وأضاف التجار أن الثوم الأبيض تأرجح بين 6 و6.5 جنيه، والباذنجان العروس الأسود استقر سعره بين جنيهين و3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض انخفض 50 قرشًا، وبلغ 3.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الملون 4 إلى 5 جنيهات، والليمون سجل 10 إلى 12 جنيهًا، والكوسة 150 قرشًا إلى 250 قرشًا، والليمون “أضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة ارتفع نصف جنيه ليسجل 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر بعرشه يبدأ من خمسين قرشًا إلى 75 قرشًا، والجزر دون عرش جنيه واحد مقابل 175 قرشًا، أمس.

وأكد التجار أن البصل المقوّر استقر بين 125 قرشًا حتى 150 قرشًا، والبصل السوهاجي 150 إلى 175 قرشًا، والبصل القديم من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه، والخيار الصوب القديم من 175 إلى 200 قرش، والخيار الجديد “الصوب” سجل جنيهين ونصف الجنيه، إلى 3.5 جنيه، والخيار البلدي عالي الجودة 3 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الحامي “أوميجا “انخفض خمسين قرشًا وسجل 6 إلى 7.5 جنيه، والفلفل الحار من 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، والفلفل الحامي الجديد 3.5 إلى 4.5 جنيه؛ بزيادة خمسين قرشًا، والقلقاس 3 إلى 4.5 جنيه.

وذكر التجار أن سعر البطاطا الحلوة بين 2 و3 جنيهات، والبطيخ 15 جنيهًا للواحدة، والجوافة 5 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والتفاح المستورد 12 جنيهًا، والموز 7.5 جنيه، والفراولة 3.5 جنيه، والبلح الأسود 5 جنيهات.