تراجع كبير في أسعار الذهب عالمياً واشتعال عيار 21 محلياً بشكل جنوني

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع كبير في سعر اوقية الذهب اليوم خلال أولي ايام التداولات ، رغم جنون سعر جرام الذهب عيار 21 وتجاوز الجرام حاجز 1830 جنيهاً للجرام خلال تعاملات الأثنين 5-12-2022 في سوق الصاغه المحلية

وكشف مصدر مسئول في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان سعر الاوقية تراجع نحو 25 دولار لتسجل حوالي 1765 دولار بدلاً من 1798 دولار صباح اليوم إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار محلياً.

سعر الذهب اليوم

وأضاف المصدر أن هناك طلب ضعيف للغاية على شراء الذهب خلال الأسبوع الحالي وان الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب غير مبررة من جانب التجار ، ما تسبب في قيام البعض بالتوقف عن تسعير واعلان أسعار الذهب اليوم نتيجة صعوبة الوضع الحالي موضحاً ان الأسعار الحالية مبالغ فيها بشكل قوي.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى حد 1830 جنيها قبل التوقف عن إعلان أسعار الذهب اليوم، موضحاً ان الزيادات المتتالية في الأسعار يرجع إلى زيادة سعر الدولار إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار وهو ما رفع السعر.

وأعلنت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق.

وأضافت المنصة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء “نتيجة وجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة”، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسيا جديدا، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالسوق المحلي، حيث وصل إلى 1800 جنيها للجرام عيار 21، مقابل 1475 جنيها للجرام نهاية نوفمبر، بزيادة 325 جنيها في الجرام منذ بداية الشهر الجاري.

وكان سعر الذهب ارتفع حتى تعاملات مساء أمس بنسبة 107.5% منذ بداية العام الجاري ، فيما انخفض المعروض والطلب على المعدن الاصفر محلياً ، وسط تذبذب في الأسعار عالمياً على خلفية رفع الولايات المتحدة الامريكية سعر الفائدة.