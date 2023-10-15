تراجع كبير فى تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال يوليو

تراجعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلى فى السوق بنسبة 70.5%، خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ 224.4 مليون جنيه، مقابل 760.3 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

36% ارتفاعًا فى تعويضات شركات التأمين التجارية

وكشف تقرير يوليو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، عن ارتفاع تعويضات شركات التأمين التجارية بنسبة 36% خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالى تعويضات قطاع التأمين خلال شهر يوليو الماضى 2.06 مليار جنيه مقابل 2.11 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022 وبنسبة انخفاض 2.4%.

شركات التكافل تحقق 651.9 مليون جنيه أقساط فى يوليو

وارتفعت أقساط شركات التأمين التجارية إلى 5.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو 46.4%.

وصعدت أقساط شركات التكافل إلى 651.9 مليون جنيه خلال شهر يوليو السابق مقابل 526 ملوين جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 23.9%.

وأظهر تقرير يوليو عن ارتفاع إجمالى أقساط السوق خلال شهر يوليو الماضى إلى 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبمعدل نمو بلغ 43.5%.