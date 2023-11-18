تراجع كبير فى الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة والبصل اليوم السبت 18-11-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للكيلو والبصل 20 إلي 28 جنيها والكوسة والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والفلفل الرومي 10 جنيهات إلى 12 جنيها والقلقاس 16 جنيها طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه و150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12جنيها والبامية 35 والبسلة 25 جنيها.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد 8 جنيهات والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر البصل تراوح بين 25 جنيها و28 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها.

وألمح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها.

وأوضح التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيها والتين البرشومي 15 و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.