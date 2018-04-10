تراجع قيمة الروبل ينشط تسديد ثمن الرحلات السياحية في روسيا

وكالات:أدى انخفاض قيمة الروبل أمام الدولار واليورو، على خلفية فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، إلى تنشيط دفع ثمن الرحلات السياحية، التي كانت محجوزة في السابق.وقال متحدث باسم شركة "تيز تور" للسياحة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الثلاثاء: "لقد لاحظنا أن السائحين نشطوا وسارعوا إلى دفع ثمن الرحلات

وكالات:

أدى انخفاض قيمة الروبل أمام الدولار واليورو، على خلفية فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، إلى تنشيط دفع ثمن الرحلات السياحية، التي كانت محجوزة في السابق.

وقال متحدث باسم شركة “تيز تور” للسياحة لوكالة أنباء “سبوتنيك” الثلاثاء: “لقد لاحظنا أن السائحين نشطوا وسارعوا إلى دفع ثمن الرحلات السياحية، التي حجزوها في وقت سابق”.

وأضاف أن الجميع خائفون من مزيد في ارتفاع قيمة الدولار، مشيرا إلى أن المدفوعات الخاصة بالرحلات السياحية وصلت إلى ذروتها وتستمر بوتيرة عالية جدًا.

يُذكر أنه بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تراجعت البورصة الروسية وسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو بدرجات كبيرة وملحوظة.

وأدت العقوبات الأمريكية هذه إلى مبيعات كبيرة من أصول الروبل الإثنين، واستمر الروبل الثلاثاء، في الانخفاض بشكل حاد.