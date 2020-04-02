بورصة وشركات

تراجع قياسي لتداولات البورصة بـ 45 مليار جنيه الأسبوع الماضي

السندات تستحوذ على 78.8% من التعاملات
منى عبدالباري 9:16 م, الخميس, 2 أبريل 20 9:16 م, الخميس, 2 أبريل 20

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سجلت تداولات البورصة المصرية تراجعا قياسيا الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق قيمته 45 مليار جنيه، مع استحواذ أوراق الدين الحكومية على نصيب الأسد من التعاملات.

السندات تستحوذ على 78.8% من التعاملات

وبلغت تعاملات الأسبوع الحالي 16 مليار جنيه فقط، من خلال التعامل على مليار ورقة مالية، عبر 113 ألف عملية، مقارنة بـ 61 مليار جنيه الأسبوع السابق، بكمية تداول 1.44 مليار ورقة مالية، من خلال 131 ألف عملية.

وكان نصيب السندات من التعاملات 78.77% من تداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب الأسهم 12.23%.  

وكان الارتفاع القياسي لتعاملات الأسبوع الماضيي جاء بدعم ضخ 23 مليار جنيه حزم دعم حكومية بالبورصة، منها 20 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، و3 مليارات من البنكين الأهلي المصري، ومصر.

وبجانب هذا التراجع انخفضت المؤشرات بقوة، بنسب تراوحت بين 1و 5%، و فقد رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه.  

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بقلم منى عبدالباري

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