تراجع قشر الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 25-5-2023

شهدت أسعار الأعلاف والخامات تفاوتا اليوم الخميس 25-5 -2023 وتراوح طن الاعلاف الداجني بين 25000 إلى 25600 جنيها وعلف الماشية 15000 جنيه للطن وأعلاف البط 25200جنيها وأعلاف دواجن البيض 21600 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 15000 جنيهاوذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بزيادة 300 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 13200 والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15700جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل36000جنيها للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37000جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل12700 والردة 10500 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار خامات الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 12500جنيها بدلا من 13500وكسر الصويا19000 بدلا من 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 15200.

أوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 25600جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500جنيها خلال الأسبوع الماضي .

وأضاف السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .