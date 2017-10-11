تراجع في مبيعات السيارات الديزل بأوروبا

للمرة الأولى منذ 8 سنوات



شريف عيسى



أعلنت رابطة مصنعى السيارات بالأوربية عن تراجع مبيعات سيارات الديزل خلال النصف الأول للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات بنسبة 4%، لتسجل 3.5 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات النصف الأول من العام الماضى والتى بلغ إجمالى مبيعات السيارات الديزل بها 3.6 مليون وحدة.



وأشار تقرير صادر عن الرابطة ان تراجع حصة مبيعات الديزل بدول الاتحاد الأوروبى من 50.2% إلى 46.3%، مقابل السيارات التى تعمل بالبزين، يمثل تهديداً أمام مصنعى السيارات أمام الوفاء بتعهداتها المستقبلية بخفض ثانى أكسيد الكربون.



وشهدت مبيعات السيارات التى تعمل بالبنزين زيادة فى مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجارى، بنسبة 9.8%، بإجمالى 3.7 مليون سيارة، بفارق عن مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى بلغ 328 ألفاً، و615 مركبة، بحصة سوقية بلغت 48.5%.



وشكلت السيارات التى تعمل بمحركات كهربائية حصة سوقية من إجمالى مبيعات المركبات بالإتحاد الأوربى 1.3%، والتى وصفها التقرير بالغير مستقرة، فى حين بلغت حصة مبيعات السيارات الهجينHybrid، 2.6% من إجمالى مبيعات تكتل الإتحاد الأوربى، فيما بلغت حصة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى 1.3%.

