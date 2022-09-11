تراجع %46 في أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر

سجلت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر تراجعًا بنسبة %46، لتصل إلى 14 ألفًا و305 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى، مقابل 26 ألفًا و675 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدرت العلامة التجارية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» مسجلة نحو 2550 مركبة، تلتها «شيرى» فى المركز الثانى بواقع 2228 وحدة.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 1212 سيارة، تلتها «إم جى» فى المركز الرابع بنحو 115 وحدة.

وحلت «هيونداى» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 822 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السادس بنحو 684 مركبة.

واحتلت «شيفروليه» المرتبة السابعة مسجلة نحو 548 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بواقع 516 سيارة.

وحصدت «بى واى دى» المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 509 سيارات، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز العاشر بواقع 468 مركبة.

وتمركزت «ستروين» فى المرتبة الحادية عشر بعدما تمكنت من تسجيل 333 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الثانى عشر بنحو 290 وحدة.

واقتنصت «بيجو» المرتبة الثالثة عشر بإجمالى 271 مركبة، أعقبتها «هافال» فى المركز الرابع عشر بنحو 245 سيارة.

وجاءت «فيات» فى المرتبة الخامسة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 238 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز السادس عشر بنحو 221 وحدة.

وظهرت «جاك» فى المرتبة السابعة عشر بنحو 219 مركبة، أعقبتها «شانجان» فى المركز الثامن عشر بـ 188 مركبة.

وحلت «سكودا» فى المرتبة التاسعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة نحو 186 مركبة، تلتها «جيلى» فى المركز العشرون بإجمالى 153 سيارة خلال الشهر الماضى.