بورصة وشركات

تراجع في أسهم فيسبوك يدفع الأسهم الأمريكية للتراجع الأربعاء

هبطت أسهم فيسبوك بنسبة 1.93%
أيمن عزام 1:56 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20 1:56 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الأسهم الأمريكية  في ختام تعاملات الأربعاء، لتنزل عن مستويات قياسية مرتفعة وسط خيبة أمل في أوساط المستثمرين بسبب تراجع في أسهم فيسبوك ، وعدم التقدم في محادثات التحفيز الاقتصادي.

يعول المستثمرون على حزمة مالية طال انتظارها لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والإغلاقات الرامية إلى احتوائها والتي تمخضت عن تسريح الملايين وأثقلت كاهل نظام الرعاية الصحية.

وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ إن المشرعين مازالوا يبحثون عن مسار يفضي إلى اتفاق.

وفي هذا الأثناء، يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يتيح تمويلا لأسبوع واحد كحل مؤقت.

اقرأ أيضا  ملف المصالحة الخليجية يرفع أسهم قطر والإمارات الأحد

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.88 نقطة بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 30083 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 26.95 نقطة أو 0.73 بالمئة ليسجل 3675.3 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 237.68 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 12345.10 نقطة.

بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا بعد لحظات من الفتح الأربعاء.

ويجئ هذا وسط طلب على الأسهم الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل البنوك والشركات الصناعية أوقدت شرارته الآمال حيال تعاف يغذيه اللقاح ومزيد من التحفيز المالي الأمريكي.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الإثنين وسط مخاوف إزاء العلاقات الأمريكية الصينية

تراجع في أسهم فيسبوك

وواصلت أسهم فيسبوك خسائرها أواخر الجلسة قبل أن تغلق منخفضة بنسبة 1.93%.

وذلك بعد أن أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات دعاوى قضائية بحق الشركة اليوم، قائلين إنها انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

تسببت الأنباء في التأثير على أسماء عملاقة أخرى مثل ألفابت، المجموعة القابضة لشركة جوجل. 

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق وسط صعود القيم الإجمالية للأسهم لمستويات مرتفعة للغاية.

ومن شأن هذا جعلها عرضة بشكل أكبر للتراجع بفعل أية أخبار سيئة مثل وقوع أية انتكاسة غير متوقعة تضر بفرص طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تتعلق بتأجيل التحفيز. 

اقرأ أيضا  ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وأرباح 6.5 مليار جنيه في أسبوع

وفي اليوم الأول من طرح لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر وردت حالتين تعانيان من حساسية تجاه اللقاح، حسب رئيس الجهة الرقابية المسئولة عن الدواء في بريطانيا. 

وصعدت أسهم دورداش الناشئة لتوصيل الطعام بنسبة 85.79% عند 189.51 دولار بعد أن جمعت نحو 3.37 مليار دولار.

تسجل الشركة بذلك واحدة من أكبر إصدارات الأسهم في البورصة الأمريكية حتى الآن من عام 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

اتفاقية التجارة بشأن البريكست ترفع الأسهم الأوروبية الأربعاء

أيمن عزام 1:06 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020

رجب عزالدين 6:57 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

«سي آي كابيتال» تفصح عن ارتفاع حصة مساهم سعودي إلى 10%

رجب عزالدين 5:50 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بدفع مبيعات الأجانب

رجب عزالدين 5:10 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020

المال - خاص 4:56 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

«بيزنس فرانس» تبحث مع «السويدي للتنمية الصناعية» الترويج للاستثمار فى مصر

المرسي عزت 4:19 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20