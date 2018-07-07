تراجع في أسعار الخرسانة الجاهزة في يونيو

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التراجع حوالي1.8 %.وأضاف التقرير أن سعر المتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغت حوالي 6

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التراجع حوالي1.8 %.

وأضاف التقرير أن سعر المتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغت حوالي 665 جنيه خلال شهر يونيو، بتراجع بلغ 10 جنيهات عن شهر مايو والذي بلغت قيمته 675 جنيه آنذاك.



وأوضح أن سعر الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 14.7 % خلال شهر يونيو من العام الحالي وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي بلغ فيه سعر المتر مكعب قيمة 580 جنيها.

وأشار التقرير إلى ثبات أسعار الحديد خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف قيمة 12530 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن الحديد شهد ثبات في الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو والذي سجل نفس السعر.

في حين سجل الحديد ارتفاعًا بنسبة 29.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجل طن الحديد فيه 9700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة والبالغ نسبتها 14%.

