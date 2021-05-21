تراجع فى سعر أعلاف الدواجن والطن يسجل 8400 جنيه

شهدت أسعار طن العلف الداجنى انخفاضا جديدا ليسجل 8400 جنيه مقابل 9000 جنيه، متراجعا بنحو 600 جنيه، نتيجة تراجع سعر خام الذرة الصفراء المستوردة من 5600 إلى 5050 جنيها حاليا.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ»المال»، أن أسعار الأعلاف أهم عناصر التكلفة الانتاجية لقطاع الدواجن، وبناء عليه فإن أى تغيير فيها ينعكس على سعر بيع الدجاج الأبيض والأحمر.

وأوضح السيد أن زيادة سعر العلف أدت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع دورة إنتاج 5000 طائر بنحو 20 ألف جنيه، وبالتالى خروج مزيد من صغار المربين فى حالة استمرار ارتفاع الأعلاف التى تشكل %70 من المواد الأولية لرعاية الدواجن.

وارتفعت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، بعد زيادة أسعار الذرة الصفراء المستوردة المكون الأساسى لها بالإضافة إلى كسب الصويا، إلى 5200 جنيه بدون تعبئة ويصل معبئا فى المصنع إلى 5650 جنيها مقابل 5200 فقط بداية العام.

وأكد محمد سلام، تاجر أعلاف، أنه خلال الساعات الماضية هدأت أسعار الأعلاف، ليتراوح سعر العلف من 8000 إلى 8400 جنيها بدلا من 9000 قبل أسبوع.

وأكد سلام أن زيادة سعر العلف يشكل أزمة كبيرة ستستمر فى سوق الدواجن، مع استمرار هدوء السوق مع توافر المنتج بسعر جيد، لافتا إلى أن الخروج من هذا المأزق يتطلب تدخل عاجل من الحكومة لزراعة الذرة الصفراء بدلا من الاستيراد.

وتستورد مصر %70من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء والصويا وغيرها من دول الارجنتين والبرازيل واكرانيا بكميات كبيرة تصل الى8 مليون طن سنويا ذرة صفراء.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن مساحة الذرة فى مصر نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة نحو ثلثين المساحة للاصناف البيضاء.