تراجع فى أسعار حديد التسليح

المال- خاص سجلت أسعار حديد التسليح، انخفاضاً خلال الأيام الأخيرة مع إعلان المصانع عن أسعار بيع منتجاتها لشهر إبريل الجاري، وذلك مع التقلبات التى تشهدها أسعار المادة الخام (البيلت) بالأسواق العالمية وتراجعها بنحو 50 دولار للطن مقارنة بنحو 550 دولار…

المال- خاص

سجلت أسعار حديد التسليح، انخفاضاً خلال الأيام الأخيرة مع إعلان المصانع عن أسعار بيع منتجاتها لشهر إبريل الجاري، وذلك مع التقلبات التى تشهدها أسعار المادة الخام (البيلت) بالأسواق العالمية وتراجعها بنحو 50 دولار للطن مقارنة بنحو 550 دولار قبل أسبوعين.

في هذا الصدد، أعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها الجديدة مسجلة 12800 جنيه تسليم المصنع بانخفاض 100 جنيه عن الأسعار التى أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين، وسجلت أسعار مجموعة عز الدخيلة 12790 جنيه للطن بذات معدل الخفض، والجارحي 12750 جنيه للطن، والمراكبي 12675، والسويس للصلب 12775 جنيه،

فيما أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن خفض أسعارها بقيمة 350 جنيها للطن ليسجل سعر تسليم المصنع 12500، وسجل منتج مصر ستيل 12500، وحديد عياد 12750 جنيه للطن، فيما إستقر حديد المصريين عند مستوى 12850 جنيه للطن تسليم المصنع، وتراجع سعر حديد بيانكو ليسجل 12350 جنيه.

وأرجع منتجون التراجع فى الأسعار للتذبذب الواضح فى أسعار توريد خام البيلت من الأسواق العالمية والتى سجلت تراجعاً بقيمة 50 دولار خلال الأيام الأخيرة، وكذلك ضعف معدلات الطلب خلال الأسبوعين الأخيرين تزامناً مع الإنتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المصانع تعتمد على نظام متوسطات الأسعار فى حساب تكلفة الإنتاج المهائية لمنتج حديد التسليح.