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تراجع فاعلية التطعيمات يهوي بأسهم «فايزر» و«بيونتيك»

التطعيمات تحمي الناس من الأعراض الحادة لمرض كوفيد
أيمن عزام 12:55 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 12:55 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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هبطت أسهم شركة بيونتيك الألمانية بنسبة 5.6% في حين انخفضت أسهم شركة فايزر الأمريكية بنسبة 2%، بعد نتائج دراسة في المملكة المتحدة أظهرت تراجع فاعلية التطعيمات التي تنتجها الشركتان في غضون الأشهر الثلاثة التالية للتطعيم.

تراجع فاعلية التطعيمات

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى فيروس كورونا لدى المصابين بسلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى سريعة الانتشار متماثل في أجساد المطعمين وغير المطعمين على حد سواء.

كما كشفت الدراسة أن لقاح أسترازينيكا أيضا فقد بعضا من فعاليته، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة المنتجة له بنسبة 0.5% في بورصة لندن.

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وقالت بلومبرج إن أسهم شركات اللقاح الأخرى سجلت انخفاضا أيضا، حيث انخفضت أسهم شركة مودرنا بواقع 3.8% وكيورفاك بواقع 2.6% في حين انخفضت أسهم شركة نوفافاكس بنسبة 2.7%.

وقال جيفري بورجس المحلل الاقتصادي لدى “بنك إس في بي ليرينك” الاستثماري الأمريكي:” قد لا تكون الجرعات المعززة كافية .. ونحن قد نحتاج إلى لقاح آخر بعد التحدث إلى اختصاصي وبائيات.”

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وقال بورجس بعد تحدثه إلى الخبير :” إنه يتوقع أن تستمر الطفرة الحالية من حالات كورونا، ودخول المستشفيات، بل وستشهد زيادة في وتيرتها في الخريف، حيث قد يمثل شهرا أكتوبر ونوفمبر المقبلين فترة ذروة النشاط .

وقالت بيني وورد الاستاذة بجامعة كينجز كولدج في لندن “لا يوجد لقاح قادر بشكل كامل على الحماية من العدوى التي تسببها سلالة دلتا، المعدلات المنخفضة للحجز في المستشفيات حتى الآن تشير إلى أن التطعيمات تحمي الناس من الأعراض الحادة لمرض كوفيد”.

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بقلم أيمن عزام

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