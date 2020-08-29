تراجع فاتورة تعويضات ومطالبات سوق التأمين في أول خمسة شهور من العام الحالي (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت فاتورة تعويضات ومطالبات سوق التأمين، المُسددة في الشهور الخمسة الأولي ، من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو- تراجعًا بنسبة 1.4%، مقارنة بالفاتورة المُسددة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي 2019.

6.5 مليار جنيه تعويضات ومطالبات مُسددة في خمسة شهور

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين المصرية، سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات، تعويضات ومطالبات، تزيد علي 6.5 مليار جنيه، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي، مقابل ما يزيد علي 6.6 مليار جنيه، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإنخفاض تدور قيمته حول 100 مليون جنيه.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

3.3 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين، المُسددة في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020 ، البالغ قيمتها 6.5 مليار جنيه ، بواقع 3.3 مليار جنيه، بشركات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 3.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وفي المقابل، توزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين، المُسددة في الشهور الخمسة الأولي، من العام الماضي 2019 ، البالغ قيمتها 6.6 مليار جنيه ، بواقع 3 مليار جنيه، بشركات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 3.6 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

إنخفاض فاتورة تعويضات تأمين الممتلكات بنسبة 9.6 %

وكشفت بيانات الرقابة المالية، عن إنخفاض فاتورة التعويضات المُسددة، بشركات تأمين الممتلكات، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020 ،بنسبة 9.6% مقارنة بالتعويضات المُسددة في نفس الشركات، خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2019 ، لتنخفض إلي 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل، إرتفعت فاتورة المطالبات المُسددة، بشركات تأمين الحياة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020 ،بنسبة 8.2% مقارنة بالمطالبات المُسددة في نفس الشركات، خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2019 ، لترتفع إلي 3.3 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من فاتورة تعويضات ومطالبات السوق المُسددة ، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من فاتورة تعويضات ومطالبات السوق المُسددة ، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الماضي 2019.