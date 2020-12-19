تراجع فائض نشاط المهندس للتأمين بنسبة 30.3% خلال 9 شهور

شهد مؤشر فائض النشاط التأميني، بشركة المهندس للتأمين، تراجعًا بنسبة 30.3% خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر- مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتنخفض إلي 44.8 مليون جنيه ، مقابل 64.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض قيمته 19.5 مليون جنيه.

فائض وعجز الإكتتاب التأمينى هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وقد تتكبد شركة التأمين خسائر أو عجزًا فى الاكتتاب، إلا أنها تحقق أرباحًا فى مؤشراتها الكلية، نتيجة زيادة عوائد الاستثمار التى تغطى خسائر الاكتتاب.

3.1 % نسبة التراجع في أرباح المهندس للتأمين خلال تسعة شهور

في المقابل، تراجعت أرباح المهندس للتأمين، لتصل الي 47.9 مليون جنيه، في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بـ 49.4 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإنخفاض قيمته 1.5 مليون جنيه، وبنسبة إنخفاض تصل الي 3.1% ، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وانخفض صافي الربح قبل البنود غير العادية خلال إلي 57.696 مليون جنيه، مقابل 67.259 مليون جنيه ، خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي والماضي علي التوالي، بقيمة إنخفاض تصل إلي 9.6 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 14.2%.

وسجلت الإيرادات الأخرى مبلغ 9.622 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 505.183 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

1238 % نموًا في رأس المال السوقي خلال خمس سنوات

ومن المعروف أن شركة المهندس للتأمين، بقيادة رضا فتحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، قد نجحت في القفز بمعدلات نمو راسمالها السوقي، لأكثر من 1238% خلال خمس سنوات فقط، ليرتفع من 90 مليون جنيه في يونيو 2015، إلي 1.115 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تتجاوز المليار جنيه ، ما أدي إلي سباق المستثمرين علي شراء أسهم الشركة، ببورصة الأوراق المالية، والسباق علي إعتنام أكبر عدد من تلك الأسهم، وفقًا لما شهدته جلسة الأربعاء 11 من نوفمبر الماضي.

ووفقًا للمؤشرات المالية، لشركة المهندس للتأمين، حصلت”المال” علي نسخة منها، إرتفعت قيمة الاصول من 582.97 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014 ، لتتجاوز مستوي الـ 1.053 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 80.7%.

في سياق أخر، قفزت المهندس للتأمين، بإجمالي أقساطها من 168.6 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي 2013/2014 ، لتصل الي 504.2 مليون جنيه في 2019/2020 ، بنسبة نمو تصل الي 199.1%.