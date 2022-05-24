تراجع عدد وسطاء التأمين الأفراد 3% بنهاية الربع الأخير من 2021 (جراف)

شهد عدد وسطاء التأمين الأفراد انخفاضًا بنسبة 3% حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضى 2021، ليبلغ إجمالى العدد 12676 وسيطًا فردًا، مقابل 13089 خلال الفترة نفسها من عام 2020. كشف تقرير الربع الأخير عن الأنشطة المالية غير المصرفية، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد شركات التأمين فى السوق بلغ 42 شركة تأمين حتى نهاية الربع الأخير من 2021، مقابل العدد نفسه خلال الفترة نفسها من عام 2020، كما ارتفع عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات تأمين بنهاية الربع الأخير من 2021، مقارنة بـ5 مجمعات تأمين خلال الفترة نفسها من 2020 بعد إضافة “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”.

ارتفاع عدد صناديق التأمين الحكومية

وارتفع عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق بنهاية الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ5 صناديق تأمين خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كما أظهر تقرير الربع الأخير عن الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد شركات وساطة التأمين ارتفع إلى 94 شركة بنهاية الربع الأخير من 2021، مقابل 92 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2020.

الجراف التالى يوضح تطور عدد شركات التأمين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021.

الجراف التالى يبين تطور عدد مجمعات التأمين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021.

بلغ عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى 27 شركة بنهاية الربع الأخير من عام 2021، مقابل 22 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2020.

على الجانب الآخر انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى 349 خبيرًا بنهاية الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ375 خبيرًا خلال الفترة نفسها من عام 2020.

الجراف التالي يوضح تطور عدد صناديق التأمين الحكومية حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

الجراف التالى يبين تطور عدد شركات وساطة التأمين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

الجراف التالى يوضح عدد وسطاء التأمين الأفراد حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

زيادة فى عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين

وصعد عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين إلى 10 شركات بنهاية الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ9 شركات، خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كذلك ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريين إلى 375 خبيرًا بنهاية الربع الأخير من عام 2021، مقابل 367 خبيرًا خلال الفترة نفسها من عام 2020.

الجراف التالى يبين عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

الجراف التالى يوضح عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

لم يشهد عدد الخبراء الإكتواريين أى تغيير بنهاية الربع الأخير من العام الماضى 2021، إذ ظل عددهم 50 خبيرًا وهو الرقم نفسه خلال الفترة نفسها من عام 2020.

الجراف التالى يبين عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

الجراف التالى يوضح عدد خبراء التأمين الاستشاريين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

وارتفع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة التى وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة ارتفاع 17.6%.

الجراف التالي يبين عدد الخبراء الإكتواريين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021

الجراف التالى يوضح تطور حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة حتى نهاية الربع الأخير من عام 2021 (المبلغ بالمليار جنيه).