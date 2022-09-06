تراجع عدد وسطاء التأمين الأفراد خلال النصف الأول من العام الحالى (يناير-يونيو) إلى 13376 وسيط مقابل 13611 خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 1.7% ، وذلك وفقا لتقرير الربع الثانى عن الأنشطة المالية غير المصرفية الذى تصدره هيئة الرقابة المالية، كما كشف التقرير كذلك عن انخفاض أعداد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الفرديين إلى 318 خبيرا بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 359 حتى يونيو 2021.

انخفاض فى أعداد شركات خبراء التأمين الاستشاريين

وأظهر التقرير كذلك انخفاض عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين إلى 9 بنهاية النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 10 خلال الفترة نفسها من العام السابق، على الجانب الآخر ارتفع عدد الشركات التى تعمل فى نشاط وساطة التأمين إلى 95 كيانا نهاية يونيو السابق مقابل 93 لاعبا بالسوق خلال فترة المقارنة.

وارتفع عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار فى سوق التأمين المصرية إلى 28 كيانا مؤسسيا نهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة بـ 23 لاعبا خلال نفس الفترة من عام 2021، كذلك زادت أعداد الخبراء الاستشاريين الأفراد إلى 376 خبيرا نهاية يونيو مقابل 371 خلال نفس فترة المقارنة.

52 خبيرا اكتواريا حتى نهاية يونيو

وشهد النصف الأول من العام زيادة فى عدد الخبراء الاكتواريين إلى 52 خبيرا خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضى مقابل 50 خلال نفس الفترة من العام السابق.