أسواق عربية

تراجع عائدات القطاع السياحي التونسي بنسبة 55% خلال أربعة أشهر

وصل 301 سائح روسي إلى مطار بشمال شرق تونس
أيمن عزام 12:34 ص, الجمعة, 7 مايو 21 12:34 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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سجلت عائدات القطاع السياحي التونسي تراجعا بنسبة 55 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي.

وأظهرت هذه البيانات، التي نشرها البنك المركزي (الخميس)، أن حجم عائدات القطاع السياحي التونسي بلغ في نهاية أبريل الماضي 439.2 مليون دينار (162.66 مليون دولار)، مقابل 975.5 مليون دينار (361.29 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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أوضاع القطاع السياحي التونسي

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام، فيما تسعى السلطات الرسمية إلى محاولة إعادة تنشيط هذا القطاع، الذي تضرر كثيرا بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة السياحة التونسية أن طائرتين على متنهما 301 سائح روسي وصلتا اليوم إلى مطار النفيضة بشمال شرق تونس، وذلك في رسالة تُفيد بأن تونس على استعداد لاستقبال السياح على أمل إنجاح ما تبقى من الموسم السياحي للعام الجاري.

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وكان مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة محمد معز بلحسين، قد أعلن في وقت سابق أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية لضمان انتعاشة النشاط السياحي تقوم على تنويع العرض السياحي ودفع الطلب على الصعيدين الداخلي والدولي، فضلا عن الترويج للاستثمار السياحي وضمان ديمومة القطاع.

ويمثل القطاع السياحي التونسي نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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