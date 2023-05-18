تراجع طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية لأكبر مستوى منذ 2021

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بأكبر مستوى منذ 2021، بعد أن ساهمت المطالبات الزائفة في تضخيم الأرقام خلال الأسابيع السابقة.

وبحسب وكالة بلومبرج فقد كشفت بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة الأولية تراجعت بمقدار 22 ألفاً لتصل إلى 242 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 13 مايو، وعلى أساس غير معدل انخفضت الطلبات بأكبر قدر منذ شهرين لتصل إلى 215,810، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوطها بولاية ماساتشوستس.

حذّر بعض الاقتصاديين بشأن استخلاص استنتاجات قوية من البيانات وسط تقارير تُفيد بأن المطالبات المزيفة كانت وراء الاتجاه الصعودي الأخير في المطالبات.

الحصول على إعانات البطالة الأمريكية

مثّلَت ولاية ماساتشوستس ما يقرب من نصف زيادة الطلبات غير المعدلة على مستوى البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 6 مايو، وقال مسؤولو الولاية إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الطلبات المزيفة. وشهدت ولاية كنتاكي أيضاً زيادة في عدد الطلبات “المحتالة”، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وتقول إليزا وينغر، المحللة الاقتصادية: “تخلّت طلبات إعانات البطالة عن معظم الزيادة التي سجلتها خلال الفترة الماضية، التي كانت مدفوعة بالطلبات الاحتيالية في ماساتشوستس. وبصرف النظر عن هذا الأمر النادر، تشير الزيادة في طلبات إعانة البطالة إلى الهدوء التدريجي بظروف سوق العمل، وهذا يتماشى مع المؤشرات الأوسع نطاقاً”.

انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.8 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 مايو، وهي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، وتُعتبر مؤشراً جيداً على مدى صعوبة العثور على عمل بعد فقدان وظائفهم.

وفي ظل التقلبات الناتجة عن الطلبات الاحتيالية، يشير التقرير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن قوة الاقتصاد.. ويواصل أرباب العمل إضافة وظائف بوتيرة ثابتة، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود في أبريل.

قد تتذبذب البيانات من أسبوع إلى آخر، وانخفض المتوسط ​​المتحرك للطلبات الأولية لأربعة أسابيع، الذي يخفّف بعض التقلبات، إلى 244,250 طلباً.