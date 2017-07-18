تراجع طفيف لمتوسط الدولار إلى 17.88 جنيه للشراء

هبة محمدتراجع متوسط الدولار بصورة طفيفة، خلال تعاملات اليوم، بواقع قرش واحد، ليسجل 17.8813 جنيه للشراء، مقابل 17.8932 جنيه أمس، كما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.9819 جنيه، بدلًا من 17.9938 جنيه، أمس.يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الدولار بصورة طفيفة لدى 3 بنوك هى: SAIB، الأهلي الكويتي "بيريوس سابقاً"،

هبة محمد

تراجع متوسط الدولار بصورة طفيفة، خلال تعاملات اليوم، بواقع قرش واحد، ليسجل 17.8813 جنيه للشراء، مقابل 17.8932 جنيه أمس، كما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.9819 جنيه، بدلًا من 17.9938 جنيه، أمس.





يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الدولار بصورة طفيفة لدى 3 بنوك هى: SAIB، الأهلي الكويتي “بيريوس سابقاً”، المصرف المتحد، بنسب طفيفة بين قرشين و3 قروش.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك SAIB إلى 18 جنيهًا للبيع، مقابل 18.02 جنيه في الصباح، كما بلغ سعر الشراء 17.90 جنيه، مقابل 17.92 جنيه.

وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي الكويتي إلى 17.99 جنيه للبيع، مقابل 18.02 جنيه صباحًا، ووصل سعر الشراء إلى 17.89 جنيه بدلًا من 17.92 جنيه في الصباح.

كما سجل بيع الدولار لدى بنك المصرف المتحد 17.97 جنيه، مقابل 18 جنيهًا، وبلغ سعر الشراء 17.87 جنيه، بدلًا من 17.90 جنيه صباحًا.

فيما استقر سعر الدولار لدى البنوك الأخرى عند مستوياتها، ليبلغ سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

كما بلغ شراء الدولار في بنك مصر 17.84 جنيه، و17.94 جنيه للبيع.

وعرض البنك العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار لدى بنك الإسكندرية 17.89 جنيه، و17.99 جنيه للبيع.

كما وصل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.90 جنيه، و18 جنيهًا للبيع.

وعرض بنك HSBC سعر للدولار عند 17.90 جنيه، و18.02 جنيه للبيع.

فيما رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشين إلى 17.92 جنيه، و18.02 جنيه للبيع.

كان متوسط شراء الدولار بالبنوك قد بدأ الانخفاض أسفل 18 جنيهًا الأسبوع قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيهًا، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.