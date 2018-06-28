تراجع طفيف للعجز في الميزان التجاري خلال 9 أشهر

سيد بدر
قال البنك المركزي، إن العجز في الميزان التجاري تراجع بمعدل 1.3% ليسجل 28 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 17/2018، مقابل 28.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار المركزي، في تقرير حديث، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 17.6%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتسجل 18.8 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية البترولية بنسبة 29.2% إلى 6 مليارات دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% إلى 12.8 مليار دولار، بينما سجلت المدفوعات عن الواردات بنسبة 5.5% لتصل إلى 46.8 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 10.2% لتسجل 9.4 مليار دولار، كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.4% إلى 37.4 مليار دولار.