تراجع طفيف للعجز في الميزان التجاري خلال 9 أشهر

سيد بدرقال البنك المركزي، إن العجز في الميزان التجاري تراجع بمعدل 1.3% ليسجل 28 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 17/2018، مقابل 28.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار المركزي، في تقرير حديث، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 17.6

سيد بدر

قال البنك المركزي، إن العجز في الميزان التجاري تراجع بمعدل 1.3% ليسجل 28 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 17/2018، مقابل 28.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار المركزي، في تقرير حديث، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 17.6%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتسجل 18.8 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية البترولية بنسبة 29.2% إلى 6 مليارات دولار.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% إلى 12.8 مليار دولار، بينما سجلت المدفوعات عن الواردات بنسبة 5.5% لتصل إلى 46.8 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 10.2% لتسجل 9.4 مليار دولار، كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.4% إلى 37.4 مليار دولار.