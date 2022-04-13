شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء 13-4-2022 الموافق 12 رمضان، وتأرجحت الطماطم بين 12 إلى 14 جنيها بدلا من 15 جنيها أمس، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، بدلا من 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 14 جنيها، والخيار 12 جنيها، والفلفل الرومي 15 جنيها، طبقا لتجار تجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيها إلى 220 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 14 جنيها، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهين، والبطاطا 5 جنيهات وحزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا، والبسلة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الأحمر 40 جنيها، والفلفل البلدي 20 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 15 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة، وورق العنب 45 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 16 جنيها، والباذنجان الملون 20 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 25 جنيها للكيلو، والليمون 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 12 جنيها، والفراولة 7.5 جنيه، الموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 15 إلى 20 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 25 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 17.5 جنيه، والبلح الجاف 11 إلى 60 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي جنيهين للواحدة.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الرمان 17 جنيها، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 45 جنيها، والكمثرى 50 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو كيت 50 جنيها، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.