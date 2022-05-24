تراجع طفيف للذرة المستوردة … أسعار خامات الأعلاف في الأسواق اليوم

تباينت أسعار خامات الأعلاف خلال الساعات الماضية حيث سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي ،صعودا تراجعا بقيمة 50 جنيها للطن مسجلا 8370 جنيها -صب أرضه- والذرة الأوكراني 8150 جنيها .

وأكد محمد نوح تاجر علف في الجيزة أن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46 % انخفض بقيمة 50 جنيها مسجلا 11150جنيها ،حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضاف بأن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44 % تراجع أيضا بقيمة 50 جنيها مرة أخري ،مسجلا 10750جنيها ، و صويا فول فات مستوردة سجل 16000 جنيها ، وصويا فول فات بذرة محلي 14800جنيها .

وكشف أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 13700جنيها .

وأشار نوح أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي 9650جنيها، كما سجل سعر طن الردة مسجلا 6100 جنيها .

وأضاف أن سعر طن الجيلوتين المستورد 20000 جنيها بزيادة 1000جنيه ، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7100 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16% سجل 8850جنيها، وبياض18 % سجل 9050 جنيها.