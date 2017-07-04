تراجع طفيف للدولار خلال تعاملات اليوم

هبة محمد: تراجع سعر الدولار بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاضه أسفل مستوى 18 جنيها أمس، لأول مرة منذ 3 أشهر. انخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي قرشين للشراء إلى 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع. كما انخفض سعر الدولار لدى بنكي التجاري الدولي 3 قروش إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 ج

هبة محمد:

تراجع سعر الدولار بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاضه أسفل مستوى 18 جنيها أمس، لأول مرة منذ 3 أشهر.

انخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي قرشين للشراء إلى 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار لدى بنكي التجاري الدولي 3 قروش إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وترجع سعره لدى بنك الإسكندرية 5 قروش إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، كما خفض البنك العربي الافريقي الدولي سعر الدولار 10 قروش إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

أيضاً تراجع سعر الدولار لدى بنك HSBC 4 قروش إلى 17.86 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، كما خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار 5 قروش إلى 17.87 جنيه و17.97جنيه للشراء والبيع على الترتيب.

وخفض بنك SAIB سعر الدولار قرشين إلى 17.90 جنيه للشراء و 18 جنيها للبيع، بينما رفع المصرف المتحد سعر البيع 5 قروش إلى 17.95 جنيه واستقر الشراء عند 17.85 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الدولار لدى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء وعند 17.96 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعره لدى بنك مصر بصورة طفيفة بواقع قرشاً للشراء إلى 17.87 جنيه واستقر سعر البيع عند 17.95 جنيه.