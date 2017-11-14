تراجع طفيف لقروض البنوك خلال أغسطس

سيد بدر أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع القروض المقدَّمة للعملاء من البنوك بقدر طفيف خلال أغسطس الماضي لتسجل 1.401 تريليون جنيه، مقابل 1.405 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بانخفاض 3.99 مليار جنيه. وتعاني الحركة الائتمانية في البنوك بطئًا منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية رغم توافر

سيد بدر

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع القروض المقدَّمة للعملاء من البنوك بقدر طفيف خلال أغسطس الماضي لتسجل 1.401 تريليون جنيه، مقابل 1.405 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بانخفاض 3.99 مليار جنيه.

وتعاني الحركة الائتمانية في البنوك بطئًا منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية رغم توافر الدولار؛ بسبب سعر الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 19.75% وفقًا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

وأشار “المركزي”، في أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن القروض الحكومية تراجعت إلى 350 مليار جنيه في أغسطس، مقابل 351.4 مليار جنيه في يوليو، منها 143.9 مليار بالعملة المحلية، و206.01 مليار بالعملات الأجنبية.

كما تراجعت القروض غير الحكومية إلى 1.052 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.054 تريليون جنيه بنهاية يوليو، منها 722.157 مليار جنيه بالعملة المحلية، و329.808 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

ويأمل القطاع الخاص أن تقرر لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادها الخميس المقبل خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم بنهاية أكتوبر الماضي.