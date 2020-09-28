تراجع طفيف فى مبيعات السيارات الكورية بمصر خلال 8 أشهر (جراف)

لتصل إلى 15 ألفًا و753 مركبة

كشفت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع طفيف فى مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 0.7% لتسجل 15 ألفًا و753 مركبة خلال الشهور الثانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ15 ألفًا و857 مركبة، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” فى السوق المحلية بنسبة 11.4%، لتصل إلى 10 آلاف و153 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 11 ألفًا و459 وحدة في الفترة نفسها من 2019.

فيما سجلت مبيعات “كيا الكورية” ارتفاعًا بنسبة 37.3% إلى 5600 مركبة خلال تك الفترة ، مقابل 4398 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

«هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

اعتلت “هيونداي توسان” قمة مبيعات السيارات الكورية في مصر، بعد تمكنها من تسويق 4331 وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

واحتل طراز “كيا سبورتاج” فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 4043 مركبة، تلتها “هيونداي إلنترا HD” في المركز الثالث بواقع 3047 مركبة.

وحلت “هيونداي إلنترا AD” فى المرتبة الرابعة بعد أن استطاعت بيع 1910 وحدات خلال الفترة المذكورة، أعقبتها “كيا جراند سيراتو” في المركز الخامس بواقع 1198 مركبة.

وتمركزت “هيونداي أكسنت HCI” فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات الطرازات الكورية في مصر مسجلة بيع 624 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وظهرت “هيونداي كريتا” في المرتبة السابعة بعدما أن استطاعت بيع 153 مركبة فى السوق المحلية.

جاءت كل من “كيا ريو” و”كيا سورينتو” فى المرتبة الثامنة والتاسعة بعد تمكنها من تسجيل بيع 117 وحدة لكل منهما خلال تلك الفترة.

وجاءت «كيا بيجاس» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر مسجلة بيع 105 مركبات، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي: