تراجع طفيف فى تعويضات قطاع التأمين خلال يوليو وارتفاع حصيلة الأقساط (جراف)

ارتفعت قيمة أقساط قطاع التأمين المحصلة بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

انخفضت فاتورة تعويضات قطاع التأمين المسددة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 11.6% لتبلغ 1.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للقطاع بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر يوليو الماضى والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ارتفاع تعويضات قطاع التأمين بنسبة 15.2% فى يوليو

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 24.2% خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة 2.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 10.2% وذلك وفقا للتقرير.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الحياة خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور أقساط قطاع التأمين خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

انخفاض تعويضات الممتلكات والمسئوليات

وانخفضت قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ببنسبة 23.9% لتبلغ قيمتها 692.7 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ 910.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات التأمين على الحياة خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

وشهدت قيمة المطالبات المسددة بنشاط تأمينات الحياة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8% لتبلغ قيمتها 915.8 مليون خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 908.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات سوق التأمين المصرية خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الجراف التالى يبين تطور مؤشرات سوق التأمين المصرية خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).