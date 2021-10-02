تأميـــن

تراجع طفيف فى تعويضات قطاع التأمين خلال يوليو وارتفاع حصيلة الأقساط (جراف)

ارتفعت قيمة أقساط قطاع التأمين المحصلة بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
الشاذلي جمعة 5:38 م, السبت, 2 أكتوبر 21 5:38 م, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت فاتورة تعويضات قطاع التأمين المسددة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 11.6% لتبلغ 1.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للقطاع بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر يوليو الماضى والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ارتفاع تعويضات قطاع التأمين بنسبة 15.2% فى يوليو

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 24.2% خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

اقرأ أيضا  «بعد خلو منصبه».. الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين يعلن عن حاجته لتعيين أمين عام

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة 2.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 10.2% وذلك وفقا للتقرير.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الحياة خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور أقساط قطاع التأمين  خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

اقرأ أيضا  ماهر أبو الفضل يكتب: انتبهوا حتى لا تتكرر تجربة الاتحاد العربي للتأمين مع الأفروآسيوي

انخفاض تعويضات الممتلكات والمسئوليات

وانخفضت قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ببنسبة 23.9% لتبلغ قيمتها 692.7 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ 910.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات التأمين على الممتلكات والمسئوليات  خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات التأمين على الحياة  خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

وشهدت قيمة المطالبات المسددة بنشاط تأمينات الحياة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8% لتبلغ قيمتها 915.8 مليون خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 908.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تتوسع فى الاستثمار بأذون الخزانة العامة

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات سوق التأمين المصرية  خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الجراف التالى يبين تطور مؤشرات سوق التأمين المصرية خلال شهر يوليو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

مجلس إدارة قناة السويس للتأمين يختار محمد حسن فرغلي عضوا منتدبا جديدا للشركة

الشاذلي جمعة 9:57 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

جمال شحاتة يكشف لـ«المال» سبب رحيله عن «بيت التأمين المصري السعودي»

الشاذلي جمعة 4:22 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

ماهر أبو الفضل يكتب: انتبهوا حتى لا تتكرر تجربة الاتحاد العربي للتأمين مع الأفروآسيوي

ماهر أبو الفضل 10:44 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

ارتفاع كبير لأقساط الممتلكات وزيادة في تعويضات الحياة خلال السبعة أشهر الأولى من العام (جراف)

الشاذلي جمعة 10:00 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

«Apex مصر» لوساطة الإعادة تخطط لجلب 65 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام

مروة عبد النبي 9:56 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

الاتحاد المصرى للتأمين يستضيف الصحفيين والمحررين الاقتصاديين فى ورشة تدريبية الشهر المقبل

الشاذلي جمعة 6:20 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21