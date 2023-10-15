تراجع طفيف فى تعويضات قطاع التأمين خلال يوليو الماضى

تراجعت التعويضات التى سددها قطاع التأمين بنسبة 2.4% خلال شهر يوليو من العام الحالى 2023، لتبلغ 2.06 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

26.5 % ارتفاعا فى تعويضات الممتلكات والمسئوليات

وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 901.7 مليون جنيه تعويضات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 760.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022 وبنسبة ارتفاع 26.5%.

وعلى جانب آخر سددت شركات تأمينات الحياة 1.1 مليار جنيه مطالبات لعملائها خلال شهر يوليو منفردا من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض 18.7%.

43.5% نموا فى أقساط الشركات خلال يوليو فقط

وفى سياق متصل بلغ إجمالى أقساط شركات التأمين خلال شهر يوليو الماضى 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو 43.5%.

وقفزت أقساط شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 91.8% خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ 2.8 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة إلى 3.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو 17.4% خلال فترة المقارنة.