تراجع طفيف فى أسعار القطن.. و11 شركة تقتنص 3 مزادات بوجه بحرى

اقتنصت 11 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان 3 مزادات تم تنظيمها أمس الثلاثاء فى محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن الشركات الفائزة هي: «ألكان»، و«الإخلاص»، و«الرواد»، و«النيل الحديثة»، و«أولام»، و«المتحدة»، و«ألفريد»، و«الفيوم»، و«مصر الحليج»، و«أبو سعدة»، و«أبو زيد».

وقالت المصادر إن سعر القطن لصنف جيزة 94 بلغ 4985 جنيها للقنطار فى مزادات الوجه البحرى فى الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية أمس كأعلى سعر، بتراجع نحو 35 جنيها فى القنطار، مقارنة بنحو 5020 جنيه سجلها الصنف نفسه فى آخر مزاد أمس الأول الإثنين.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 1.5 مليون قنطار ببحرى، و100 ألف فى قبلى.

ويتجاوز ما تم تسويقه من أقطان منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى حتى الآن نحو 250 ألف قنطار، وفقا للمصادر

وأضافت المصادر أنه على الرغم من التراجع الطفيف الذى طرأ على سعر القنطار فى مزادات أمس، فإن أصناف وجه بحرى تحقق زيادة، تلامس 3000 جنيه للقنطار خلال عام 2021، مقارنة بسعره العام الماضى الذى سجل نحو 2100 جنيه فقط.

وعممت مصر منظومة المزاد العلنى للقطن لأول مرة بكل المحافظات على محصول 2021، وطبقت المنظومة جزئيا على تسويق محصول محافظتين فقط فى 2019، وفى 2020 على أربع محافظات.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن المسجلة لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل 270 شركة.

ومن أبرز اشتراطات مشاركة الشركات فى منظومة المزاد العلنى سداد خطاب ضمان بمبلغ 250 ألف جنيه باسم الشركة القابضة للغزل، باعتبارها ذراع الحكومة التابعة لوزارة قطاع الأعمال لإدارة المنظومة.