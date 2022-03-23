تراجع طفيف سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجع مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري فى ختام التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لحصر بوابة “المال نيوز” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 20.132 جنيه للشراء، و20.246 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، إلى مستوى 20.09 جنيه، و20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، جاء عند 20.09 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجلت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 20.09 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مستوى 20.06 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغت مستويات اليورو مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، 20.09 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

نشر أحدث المؤشرات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.12 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أظهرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.11 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.