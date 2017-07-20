تراجع طفيف بأسعار الدولار خلال تعاملات الخميس

هبة محمدشهدت تعاملات -اليوم الخميس- تراجعًا طفيفًا لأسعار الدولار بعدد من البنوك، أهمها الأهلي المصري، بواقع قرشين، ليصل إلى 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.وتراجع سعر شراء الدولار لدى بنك الإسكندرية 7 قروش ليصل إلى 17.82 جنيه، و17.92 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

هبة محمد

شهدت تعاملات -اليوم الخميس- تراجعًا طفيفًا لأسعار الدولار بعدد من البنوك، أهمها الأهلي المصري، بواقع قرشين، ليصل إلى 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار لدى بنك الإسكندرية 7 قروش ليصل إلى 17.82 جنيه، و17.92 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 5 قروش إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وخفض بنك HSBC سعر للدولار 4 قروش، إلى 17.86 جنيه و17.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك المصرف المتحد إلى 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في بنك مصر عند 17.84 جنيه، و17.94 جنيه للبيع.

ويقدم بنك القاهرة شراء الدولار عند 17.90 جنيه، و18 جنيهًا للبيع.

كما عرض البنك العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار 17.90 جنيه، و18 جنيهًا للبيع.