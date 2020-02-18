تراجع صافي أرباح راميدا إلى 82 مليون جنيه خلال 2019

راميدا للصناعات الدوائية تفصح عن نتائج الأعمال السنوية وتعلق عليها

أظهرت نتائج أعمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا” عن تراجع صافى أرباحها إلى 82.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 128.7 مليون جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إيرادات الشركة إلى 894 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 805.5 مليون جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 488.3 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه خلال 2018.

وقالت راميدا فى إفصاح سابق للبورصة إن الربع الأخير من العام الماضى شهد ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.3% إلى 271 مليون جنيه مقارنة مع الفترة المقارنة من 2018.

راميدا تنتهى من أعمال توسعات المصانع وخطوط الإنتاج

وبدأت الشركة أعمال توسعات جوهرية فى المصانع وخطوط الإنتاج التابعة منذ مطلع 2019 . وانتهت من تلك الأعمال وعاد الإنتاج بشكل طبيعى مستقر خلال نوفمبر الماضى.

ويتوقع مجلس إدارة الشركة انعكاس مردود تلك التحسينات على معدلات النمو والربحية خلال عام 2020، ولا سيما بعد التشغيل الناجح لخطوط الإنتاج بزيادة 60% في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الجديدة للبودرات المجفدة.

وتتطلع راميدا إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع وتيرة طرح المنتجات الدوائية الجديدة خلال الفترة المقبلة بما يعظم الاستفادة من فرص النمو في سوق التصنيع لصالح الغير.

كما تتطلع إلى نمو الإيرادات وخفض التكاليف عبر الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

وطرحت راميدا فى 2 ديسمبر الماضى 376.6 مليون سهم تمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية .

وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصرية.

وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم.

العاشر من رمضان تسجل نتائج قوية خلال السنوات الماضية

وحققت “راميدا” نتائج مالية قوية على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي مركب 43٪ بين عامي 2016 و2018.

وارتفع هامش الأرباح التشغيلية إلى 36٪ خلال عام 2018 مقابل 26٪ خلال عام 2016.

كما احتلت المجموعة المرتبة الأولى ضمن أكبر 25 شركة أدوية في مصر من حيث معدل نمو المبيعات السنوي المركب بين عامي 2013 إلى 2018. وخلال عام 2018 منفردًا.

وبلغت إيرادات المجموعة 805 ملايين جنيه مقابل 628 مليونا خلال عام 2017 و394 مليونا خلال عام 2016.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 289 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 206 ملايين خلال عام 2017 و103 ملايين خلال 2016.

وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 129 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 89 مليونا خلال عام 2017 و27 مليونا خلال 2016.

وتحظى “راميدا” بمحفظة منتجات علاجية تضم 97 منتجًا بينهم 67 مستحضرا دوائيا (تشمل المستحضرات الدوائية المرخصة والجاري تجديد ترخيصها في الوقت الحالي).

وتترقب الشركة طرح سلسلة مرتقبة من 354 منتجًا متنوعًا من 219 مستحضرا دوائيا، تغطي جميعها 11 مجموعة دوائية من من بين 16 مجموعة دوائية في قطاع الصناعات الدوائية بمصر.

وتركز الشركة على 6 مجموعات دوائية تشمل المضادات الحيوية وأدوية علاج الجهاز الهضمي وأدوية علاج أمراض الجهاز البولي والتناسلي .

كما تشمل أدوية علاج القلب والأوعية الدموية وأدوية علاج الجهاز العصبي وأدوية مضادات التجلط باعتبارها من المجالات ذات مقومات النمو الواعدة في السوق المصرية.