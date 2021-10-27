تراجع صافي أرباح العالمية للاستثمار 37% خلال 9 أشهر

سجلت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب نسبته 37.14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي،وفقا للقوائم المالية المستقلة غير المدققة للشركة عن هذه الفترة.

وقالت “العالمية” في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن صافي أرباحها بعد الضرائب خلال الفترة المذكورة بلغ 1.08 مليون جنيه، مقارنة مع 1.7 مليون جنيه للفترة المناظرة.

وبلغت إيرادات الشركة عن الفترة المذكورة 39.5 مليون جنيه، مقارنة مع 44.6 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن استثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة بنهاية سبتمبر 2021 سجلت 18.2 مليون جنيه.