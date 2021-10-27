بورصة وشركات

تراجع صافي أرباح العالمية للاستثمار 37% خلال 9 أشهر

مع تراجع إيراداتها 11.4% خلال نفس الفترة
منى عبدالباري 1:40 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 1:40 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب نسبته 37.14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي،وفقا للقوائم المالية المستقلة غير المدققة للشركة عن هذه الفترة.

وقالت “العالمية” في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن صافي أرباحها بعد الضرائب خلال الفترة المذكورة بلغ 1.08 مليون جنيه، مقارنة مع 1.7 مليون جنيه للفترة المناظرة.

اقرأ أيضا  «مدينة نصر للإسكان» توضح أسباب استحواذها على شركة منك للاستثمار العقاري

وبلغت إيرادات الشركة عن الفترة المذكورة 39.5 مليون جنيه، مقارنة مع 44.6 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن استثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة بنهاية سبتمبر 2021 سجلت 18.2 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«إنكوليس» توزع كوبونا نقديا بـ2.5 جنيه للسهم نوفمبر المقبل

منى عبدالباري 1:35 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

تأكيدًا لـ «المال» : تحالف «تانا كابيتال-العصافرة» يخطر الرقابة المالية بتراجعه عن صفقة «الإسكندرية»

أحمد علي 1:19 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«عامر جروب» تشتري 13.4 مليون سهم خزينة فى جلسة الثلاثاء

منى عبدالباري 12:07 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«روبكس العالمية»: ندرس الخيارات التمويلية لإنشاء 3 مصانع جديدة وتطوير آخر

منى عبدالباري 11:59 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

البورصة تستهل تعاملاتها على تباين وسط أرباح للثلاثيني واستمرار الضغوط على السبعيني

منى عبدالباري 11:32 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بفعل انخفاض قطاع التعدين وبيانات أرباح متفاوتة

محمد عبد السند 11:23 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21