تراجع صافى أرباح سيدى كرير للبتروكيماويات إلى 1.1 مليار جنيه

رجب عز الدين:أظهرت القوائم المالية لشركة "سيدى كرير" للبتروكيماويات تراجع صافى أرباحها إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.4 مليار خلال 2016.وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه في 2016.وأظهرت الموازنة الاستثمارية لـ "سيدي كرير" خلال 2018، اس

رجب عز الدين:

أظهرت القوائم المالية لشركة “سيدى كرير” للبتروكيماويات تراجع صافى أرباحها إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.4 مليار خلال 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه في 2016.

وأظهرت الموازنة الاستثمارية لـ “سيدي كرير” خلال 2018، استهداف استثمارات بقيمة مليار جنيه تقريبا.

و قالت الشركة إنها انتهت من إجراءات تقييم العروض الست، المقدمة لرخصة مصنعي إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين المزمع إنشاؤهما.

وتستهدف الشركة طاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا من مصنع البروبيلين، و450 ألف طن من إنتاج مصنع البولي بروبيلين.

وتخطط للانتهاء من تنفيذ المشروعين وبدء الإنتاج مع بداية عام 2022.

