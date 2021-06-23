تراجع صافى أرباح البنوك المصرية %18.7 فى الربع الأول

كشفت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى عن تحقيق البنوك العاملة فى مصر نحو 29.991 مليار جنيه صافى أرباح خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع %18.7.

وقال البنك المركزى إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر للبنوك التى يبدأ عامها المالى من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر للبنوك التى تنتهى السنة المالية لها فى يونيو من كل عام.

وطبقا لبيانات البنك المركزى، سجل صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى نحو 94.4 مليار جنيه، مقابل 90.5 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الأولى من 2020، بارتفاع نسبته %4.3.

وارتفع صافى إيرادات نشاط البنوك بنسبة %6 خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إلى 117.296 مليار جنيه، مقابل 110.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.

وسجلت مصروفات القطاع المصرفى المصرى بنهاية الربع الأول من 2021، نحو 87.3 مليار جنيه.

وبحسب بيانات قطاع الرقابة والإشراف، قفزت أصول القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى نهاية مارس 2021، إلى 7.554 تريليون جنيه، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع %7.5.

واستحوذت أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى المصرى من حيث الأصول على نسبة %87.8 من إجمالى أرباح البنوك العاملة فى مصر، خلال الربع الأول من العام الجارى، بقيمة بلغت 26.347 مليار جنيه.

وحققت أكبر 10 بنوك، نحو 78.387 مليار جنيه صافى دخل من العائد خلال الربع الأول من 2021، لتستحوذ على نسبة %83 من إجمالى صافى الدخل من العائد للقطاع ككل.

وطبقا للبنك المركزى، بلغ صافى إيرادات النشاط لأكبر 10 بنوك نحو 97.381 مليار جنيه فى الثلاثة أشهر الأولى من العام.

بينما استحوذت أكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى من حيث الأصول على %76.7 من إجمالى أرباح القطاع، فى الثلاثة أشهر الأولى من العام لتسجل 23.023 مليار جنيه.

وحققت أكبر 5 بنوك عاملة فى مصر نحو 70.856 مليار جنيه صافى الدخل من العائد خلال الربع الأول، ونحو 88.378 مليار جنيه صافى إيرادات النشاط.

وفيما يخص مؤشرات السلامة المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، أظهرت بيانات البنك المركزى، تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتسجل %2.6 بنهاية مارس 2021، مقابل %2.7 فى ديسمبر 2020، و%3.1 فى مارس 2020.

وأفاد البنك المركزى، بأن العائد على متوسط الأصول تراجع إلى مستوى %1.2 بنهاية مارس الماضى، مقابل %1.7 فى ديسمبر 2020 ومارس 2020.

وذكر أن العائد على متوسط حقوق الملكية تراجع خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إلى %15.9، مقابل %23.5 فى ديسمبر 2020 ومارس 2020.

وطبقا للبيانات، تراجع مؤشر صافى هامش العائد ليبلغ %3.6 من %4 بنهاية ديسمبر 2020 ومارس 2020.

وكشف البنك المركزى عن تحسن فى مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع ليصل إلى %47.6 بنهاية شهر مارس الماضى بالمقارنة مع %46.8 فى ديسمبر 2020، و%44.1 فى مارس 2020.

وقال إن توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى %43.5 فى نهاية الربع الأول من العام الجارى، من %42 فى ديسمبر الماضى، بينما تراجع على مستوى العملات الأجنبية إلى %74.4 من %75.8.