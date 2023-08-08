تراجع صادرات مصر 20.9% إلى 3.38 مليار دولار مايو الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2023 وقد بلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.3%.

الصادرات

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 20.9% حيـث بلغت 3.38 مليار دولار خـلال شهــر مايـو 2023 مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهــمها:

(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% البترول الخام بنسبة 54.5 %، منتجات البترول بنسبــة 41.7%، أسمـدة بنسبة 72.4%).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبة 59.1%، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1%).

الواردات

انخفضت قيمـــة الـواردات بنسبة 9.4% حيث بلغت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو 2023 مقابـــل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 24.8%).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبـة 46.4%، قمح بنسبة 92.5%، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).