تراجع صادرات مصر من الذهب والمجوهرات 34% خلال النصف الأول من 2023

انخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنحو 34%، لتسجل 545 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالى «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023، مقابل 827 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.

وتنفرد “المال” بنشر أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، حيث جاءت دولة كندا في المركز الأول كأكبر دولة مستورِدة للذهب والمجوهرات المصرية بقيمة 372 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 167 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 3 ملايين دولار، وفق تقرير التقرير

ويأتي في المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.6 مليون دولار ، ويليها ايطاليا بإجمالي صادرات تصل إلى 390 ألف دولار.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث هبطت من 2800 جنيه للجرام عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام خلال يوليو الماضي ، فيما قامت مصر بالإعلان عن مبادرة لدخول الذهب من الخارج معفاة جمركيًّا.