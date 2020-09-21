تراجع صادرات المواد العازلة بنسبة 12% في الفترة من يناير إلى يوليو (جراف)

سجلت صادرات المواد العازلة الفترة من بداية يناير إلى يوليو من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت قيمة صادرات المواد العازلة خلال الفترة المذكورة بقيمة 199 مليون جنيه، والتي تعادل حوالي 12 مليون دولار، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

ولفت التقرير، الذي حصلت المال على نسخة منه، إلى أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي سجلت حوالي 276 مليون جنيه، والتي تقدر بقيمة 16 مليون دولار.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات المواد العازلة إلى نيجيريا سجلت حوالي 27.6 مليون جنيه، والتي تعادل حوالي 1.7 مليون دولار، بتراجع 26% على الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت فيه 40 مليون جنيه، والتي تقدر بحوالي 2.3 مليون دولار في تلك الفترة.

وأكد التقرير أن كينيا استوردت من مصر مواد عازلة بقيمة 22 مليون جنيه والتي تعادل حوالي 1.3 مليون دولار، بينما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 23 مليون جنيه، ليصل إجمالي التراجع خلال الفترة المذكورة من العام الحالي إلى حوالي 6٪.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن مصر صدّرت إلى ليبيا مواد عازلة بقيمة 18.9 مليون جنيه، والتي تقدر بحوالي 1.1مليون دولار، مقابل 1.12 مليون جنيه، والتي تعادل حوالي 19.9 مليون جنيه ، بتراجع بلغت نسبته حوالي بتراجع 5:%.

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