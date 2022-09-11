تراجع صادرات الزيوت والمكرونة والدقيق بقيمة 131 مليون دولار النصف الأول من 2022

أكدت النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن تأثير قرارات حظر تصدير زيوت الطعام، والمكرونة، والدقيق، ظهرت نتائجها في النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا بحظر تصدير تلك المنتجات لمدة 3 أشهر، ويتم تجديدها وفق الحاجة إلى ذلك .

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من زيوت الطعام والمكرونة والدقيق في النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021، شهدت إجمالي تراجع بنسبة 45% في صادرات السلع الثلاث بقيمة 131 مليون دولار.

واشارت النشرة الشهرية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن التأثير الأكبر في شهر مايو 2022، بقيمة تراجع حوالي 55 مليون دولار وهو الشهر الثالث لإصدار القرار.

وتمثل صادرات السلع الثلاث زيوت الطعام، والمكرونة، والدقيق 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021 كما تمثل 7% من إجمالي صادرات نفس الفترة من عام 2022.