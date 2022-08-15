تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية إلى النصف

أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية ، اليوم الاثنين ، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بواقع 46% على أساس سنوي لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 الذي ينتهي الصيف القادم.

وارتفعت صادرات الحبوب -كما ورد بموقع العربية- لموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 يونيو 8.5%، إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالصادرات القوية قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، التي تعد طريقاً رئيسياً للتصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود ، في نهاية يوليو، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وأتاح تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.