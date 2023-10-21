تراجع شهادات إيداع «التجاري الدولي» و«إي إف جي» ببورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن التراجع على أداء أبرز شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديدًا للخاصة بالبنك “التجاري الدولي – مصر” وشركة “إي إف جي هيرميس القابضة”.

وهبطت شهادة الإيداع لسهم “التجاري الدولي” بنسبة 5.5% ووصلت 1.20 دولار، كما تراجع أداء شهادة إيداع “إي إف جي” بنحو 20% وسجلت بنهاية تعاملات الأسبوع حوالي 0.60 دولار .

وعلى صعيد آخر استقر أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” دون تغير عند 2 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، وأخيرًا “المصرية للاتصالات” عند 3.30 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد أداء مؤشرات البورصة المصرية، فقد حققت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعات جماعية .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 8.07%، ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 5.7%، عند مستوى 3919 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بواقع 7.1%، عند 5945 نقطة.



