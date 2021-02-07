تراجع سوق السيارات الأم %4.1 بسبب «كورونا»

انخفضت مبيعات سوق السيارات الصينية فى عام 2020 بنسبة %4.1 مقارنة بعام 2019 بسبب وباء كورونا وما تبعه من عمليات الإغلاق لتسجل مبيعات العام 24.7 مليون وحدة.

يشير تقرير لوكالة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات إلى أن سوق السيارات الصينية انهارت بسرعة مع بداية 2020 بسبب بدء انتشار فيروس كورونا قبل أى دولة أخرى.

وكان أكبر انخفاض فى المبيعات الصينية خلال فبراير عندما انخفضت بنسبة 77.3٪ بسبب القيود الشديدة التى فرضت لمواجهة الوباء، وتعافى السوق بسرعة وبدأ فى النمو مرة أخرى فى مايو بزيادة %6.

كان النصف الثانى من العام إيجابيًا، فقد سجل كل شهر مبيعات إيجابية، وقد ارتفعت المبيعات فى 3 أشهر منه بأرقام مزدوجة فقد ارتفعت مبيعات شهر يوليو بواقع %10.1 وأكتوبر بنسبة %11.3 ونوفمبر بنسبة %13.5.

وسجلت فولكس فاجن أسوأ أداء بين العلامات التجارية المتصدرة، حيث انخفضت بنسبة %16.2 مع خسارة %1.5 من حصتها السوقية، وتلتها فى المركز الثانى هوندا التى ارتفعت مبيعاتها بواقع %4.7 لتزداد حصتها السوقية بواقع %0.6. اكتسبت تويوتا حصة %0.7 بعد ارتفاع مبيعاتها بنسبة %7.7 فيما احتلت نيسان المركز الرابع مع خسارتها %4.1 من المبيعات وتلتها شنجان التى ارتفعت %4.4.

وتراجعت جيلى إلى المركز السادس بخسارة %6.8 من المبيعات، تلتها ولينج التى ارتفعت %7.9 وبويك الذى كسبت مبيعاتها %7.

وكانت السيارة الأكثر مبيعًا عام 2020 هى نيسان سيلفى التى ارتفعت مبيعاتها بواقع %15.2 حيث تم بيع 542.7 ألف وحدة منها تلتها ولينج مينى التى اكتسبت %14.2 مسجلة 477.6 ألف وحدة، وجاءت فولكس فاجن لافيدا فى المركز الثالث مع خسارة %21.3 ببيع 419.7 ألف وحدة.

ويشار إلى أن السوق الصينية تباطأت منذ عام 2016، بعد أن حققت 30٪ من المبيعات العالمية؛ فخلال عام 2017، بلغت المبيعات 28.2 مليون بزيادة %0.9، وفى عام 2018، فقدت مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة زهوتها تدريجيا، بعد تباطؤ طلب المستهلك المحلى فقد قطع السوق الاتجاه الإيجابى للنمو خلال السنوات الأخيرة، حيث خسر للمرة الأولى منذ التسعينيات وأغلق عام 2018 ببيع 27.5 مليون وحدة بخسارة %3.7، وفى عام 2019 بلغت المبيعات 25.7 مليون وحدة بانخفاض %6.5.

وتعمل الحكومة الصينية على تعزيز السوق عبر العمل تدريجياً على خلق حوافز للمركبات الصغيرة ومنخفضة الانبعاثات مع دعم الاستثمار فى المركبات الكهربائية.