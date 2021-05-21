تراجع سعر عملة بيتكوين اليوم أمام الدولار والجنيه

سجلت عملة بيتكوين تراجعًا بنحو 4 آلاف و336 دولارًا مساء اليوم،

انخفضت سعر عملة البيتكوين الرقمية المشفرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-5-2021 ، وذلك مقابل الدولار الأمريكي والجنيه المصري، نتيجة الضغوطات التي تتم في عدد من الدول الكبرى على التعامل بالعملية الرقمية المشفرة، وذلك في البورصات العالمية.

وسجلت عملة بيتكوين تراجعًا بنحو 4 آلاف و336 دولارًا مساء اليوم، مقارنة بسعر أمس الأربعاء، حيث وصلت الآن إلى 35 ألفًا و916 دولارًا بدلًا من سعر أمس 40 ألفا و252 دولارًا.

كما تراجع سعر صرف عملة البيتكوين مقابل الجنيه المصري بنحو 120 ألفًا و53 جنيهًا، ليصل سعر الصرف الآن إلى 562 ألفًا و457 جنيهًا بدلًا من سعر أمس الخميس 628 ألفا و987 جنيهًا مصريًا.

وتشهد عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل لحظي متواصل.